Slovaakse ex-topvoetballer Jozef Adamec overleden

De Slovaakse voormalige aanvaller en coach Jozef Adamec is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn voormalige club Spartak Trnava aangekondigd. Adamec trad met Tsjecho-Slowakije aan op de WK’s van 1962 en 1972.

Adamec maakte tussen 1960 en 1974 14 doelpunten in 44 interlands voor de Tsjecho-Slowaakse nationale ploeg. Op het WK van 1962 in Chili, waar Tsjecho-Slowakije in de finale met 1-3 verloor van Brazilië, trad hij aan in drie poulewedstrijden, tegen Spanje (1-0), Brazilië (0-0) en Mexico (1-3). Adamec was er ook bij op het WK van 1970 in Mexico, waar Tsjecho-Slowakije zijn groepswedstrijden tegen Brazilië (1-4), Roemenië (1-2) en Engeland (0-1) verloor.

Adamec kroonde zich zeven keer tot Tsjecho-Slowaaks kampioen, vijf keer met Spartak Trnava en twee keer met Dukla Praag. Hij die vier keer de topschutterstitel veroverde, maakte in totaal 170 competitiedoelpunten.

Als coach stond de voormalige vedette aan het roer van verschillende Slovaakse (Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trencin) en Tsjechische clubs (Bohemians Praag, FK Zlin). Van 1999 tot 2001 was hij bondscoach van Slowakije.