Het hipste accessoire voor de lente? Een snack in je hand

Een handtas die aan je arm bengelt? Kan zeker, maar volgens Gucci gaan we komende lente nog met een ander accessoire op stap: een snack in de hand. Dat suggereert het label althans in de kleurrijk nieuwe pre-fall collectie waar chips, taartjes en lolly’s de hoofdrol krijgen.

Creatief directeur bij Gucci, Alessandro Michele , ziet ons komende lente haastig over straat lopen met eten en drinken in de hand. Van een donut en een hele taart tot een fles frisdrank: snacks worden naast designerhandtassen hét accessoire van het voorjaar.

Of het echt een grote trend zal worden, valt af te wachten, maar de Gucci modellen die gulzig eten in het nieuwste lookbook doen (ongezond) snacken er wel heel glamoureus uitzien. Het concept is een idee van Alessandro Michele en fotograaf van dienst Harmony Korine. Die laatste is geen onbekende in de filmwereld. Hij werkte onder meer mee aan het scenario van Kids en regisseerde de videoclip van Rihanna’s ‘Needed Me’. In het verleden werkte hij ook al samen met andere grote modehuizen, waaronder Dior en Proenza Schouler.