Kortessem laatste Limburgse gemeente met een coalitie

Kortessem -

In Kortessem zeggen zowel burgemeester Tom Thijsen van de CD&V als coalitiepartner N-VA a priori niet 'nee' tegen een fusie. Ze staan open voor gesprekken. Een mogelijke partner is Diepenbeek, maar ook een fusie van de gemeenten van de politiezone lijkt aangewezen. CD&V en N-VA hebben als laatste gemeente in Limburg een coalitieakkoord gesloten en zullen de komende 6 jaar opnieuw Kortessem gaan besturen. Burgemeester Tom Thijsen, die een absolute meerderheid behaalde, kan begin januari de eed afleggen.