Zware crash op E17 nabij Antwerpen als onoplettende bestuurder andere auto van de weg duwt

Antwerpen -

De bestuurder van een Mercedes lette zaterdag niet goed op als hij naar de uiterst linkse rijstrook wil veranderen en knalt in volle vaart tegen een ander voertuig. Door de zware klap slingeren beide auto’s over de weg en vliegen ze tegen de vangrail, waardoor de BMW over de kop gaat en op zijn zijkant belandt. De inzittenden van beide voertuigen hebben de horrorcrash als bij wonder zonder zware verwondingen overleefd.