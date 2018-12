De afvalberg na de feestdagen verkleinen? Zo doe je dat

Tijdens de feestdagen staan weinig mensen stil bij de afvalberg die we achterlaten. Inpakpapier gaat na het openen van de pakjes vaak meteen de vuilnisbak in. Hoe kunnen we dat vermijden?

Wie houdt er niet van een netjes ingepakt cadeautje? Helaas vergroot al dat inpakpapier de papierberg enorm, maar er zijn veel alternatieven.

Wie origineler wil zijn kan altijd het Japanse ‘Furoshiki’ proberen. Met deze techniek pak je een cadeautje in met een mooi doek. Dat kan met een sjaal of een dekentje, zolang het maar niet te dik is. Traditioneel geven Japanners het doek terug aan de gever, maar het kan ook als extra cadeautje gelden.

Zweer je bij traditioneel inpakpapier? Dan kan Tyvek misschien overtuigen. Dat synthetisch materiaal lijkt op papier maar is vloeistofdicht, waterdamp doorlatend en scheurt niet. Het is wel knipbaar en snijdbaar. De ontvanger kan het papier bijhouden en zelf hergebruiken, of gewoon teruggeven.

Om het pakje op te fleuren kan je altijd natuurlijke elementen gebruiken. Denk maar aan een gedroogd takje of blaadje, een veer of een bloemetje. Creatievelingen kunnen ook een mooie tekening maken om het pakje te personaliseren, of een toffe sticker plakken.

Oud krantenpapier kan gemakkelijk een tweede leven krijgen onder de kerstboom. Met een mooi lintje fleurt het pakje direct op. Hetzelfde geldt voor oude tijdschriften of reclamefolders. Gedateerde land- of wegenkaarten brengen vanzelf kleur in huis als verpakking. Stoffen cadeauzakjes zijn ook een optie.