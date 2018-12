Hasselt -

In de Sint-Corneliusstraat in Hasselt is maandagmiddag een bestuurder de controle over zijn wagen verloren. Zijn voertuig ramde daarop een geparkeerde wagen en een boompje en kwam tot stilstand tegen een woning en een poort. De bestuurder was even buiten bewustzijn. De brandweer komt ter plaatse om de schade te bekijken en het raam van de woning dicht te timmeren.