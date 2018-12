Blinde ex-gevangenisdirecteur gaat in cassatie tegen veroordeling voor aanranding

Jef Buts, de blinde ex-gevangenisdirecteur van Wortel en Hoogstraten die veroordeeld werd voor het aanranden van gedetineerden in Merksplas, gaat in cassatie. Dat werd uit goede bron vernomen en het nieuws is bevestigd door zijn raadsman Jef Vermassen.

Buts (66) was in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee effectief. In beroep kreeg hij een fikse strafvermindering tot drie jaar met uitstel. Hij blijft de feiten ontkennen en zou nu dus in cassatie gaan om het arrest te laten verbreken.

Volgens Vermassen heeft het hof van beroep geen rekening gehouden met de verjaring van een aantal feiten en gaat zijn cliënt daarom in cassatie. In eerste aanleg had Jef B. trouwens nog vier jaar cel gekregen, waarvan twee jaar effectief.

Het hof van beroep achtte bewezen dat Jef B. tussen december 2002 en augustus 2013 gedetineerden vaak ‘s avonds of in het weekend bij hem liet komen om hen dan ongepaste vragen te stellen over hun seksleven en (homoseksuele) geaardheid. Verschillende slachtoffers verklaarden dat hij dan met zijn voet tegen hun been wreef of dat hij hun dij streelde.

De directeur kocht hun stilzwijgen af door hen een voorkeursbehandeling te geven. Hij viseerde vooral jonge Noord-Afrikanen omdat hij wist dat homoseksualiteit binnen de moslimcultuur onbespreekbaar is en als verwerpelijk wordt beschouwd, aldus het hof.