Hemels kerstconcert in Sint-Lambertuskerk

Neerharen

Lanaken - Zondagmiddag 23 december 2018 gaat de geschiedenis in als één van de culturele klassieke hoogtepunten van de laatste jaren in de St. Lambertuskerk.

Het concert van het koor Jubilate met het Vocale Ensemble van de Academie voor Muziek en woord, Lanaken, was zeker niet eenvoudig. Niet alleen werd van de dirigente Annick Claesen, het koor en het vocale ensemble het uiterste gevergd, ook van Sonja Tavormina als harpiste en Therry Chen als pianiste werd een grote prestatie gevraagd.

Ten slotte werd ook van de toehoorders het nodige verwacht. Dit was meer dan een kerstconcert aanhoren, hier werd meedenken gevraagd. In die zin was het voor alle aanwezigen, de St Lambertuskerk was weer tot de laatste stoel gevuld, een kwestie van meedenken en van meebeleven. Het Koor Jubilate en het Vocale ensemble zongen voor ons, maar om de schoonheid van tekst, muziek en stemmen werkelijk te kunnen begrijpen, was bijna anderhalf uur intensief meebeleven van de toehoorders gevraagd.

Dit alles resulteerde in een middag die ons lang zal bijblijven als het klassieke kerstconcert in de St Lambertuskerk van 2018.