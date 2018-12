130 uur werkstraf voor Maasmechelaar die bejaarde vader met mes in arm steekt

Maasmechelen - Een 43-jarige man uit Maasmechelen moet een werkstraf van 130 uur uitvoeren omdat hij zijn bejaarde vader in de armen stak met een keukenmes. De oudere man wilde zijn twee zonen uit elkaar halen tijdens een vechtpartij. De veertiger ontkent de feiten. “Ik liep mijn vader per ongeluk omver. Die verwondingen op zijn arm zijn slechts schaafwonden van tegen de muur te vallen.” De vader zelf trad zijn zoon hierin bij, al is dit volgens de procureur puur om hem te beschermen.

Vorige zomer trok de veertiger in bij zijn ouders toen hij uit zijn huis werd gezet. Hij vormde volgens enkele buren samen met zijn broer de schrik van de buurt. Op 11 augustus bleken de twee het echter met elkaar aan de stok te krijgen. De veertiger zou naar eigen zeggen rake klappen hebben gehad en daarom rondlopen met een blauw oog. “Toen ik de volgende ochtend een boterham aan het smeren was in de keuken, ontstond er opnieuw een discussie”, aldus de beklaagde die eind november zijn verhaal deed voor de rechter. “Ik stak onbewust het aardappelmesje in mijn zak en liep mijn broer achterna.” De bejaarde vader van de twee vechtersbazen probeerde zijn zonen te kalmeren. Hij ging in het deurgat staan in de hoop de veertiger tegen te houden. “Hij wilde zich moeien en ik heb hem per ongeluk omvergelopen”, verklaarde de man. “Hij viel tegen de muur, vandaar die schaafwonden op zijn armen.”

130 uur werkstraf

Volgens de rechter klopt dit verhaal niet en minimaliseert de man de feiten want toen de politie ter plaatse kwam, zwaaide de Maasmechelaar met het keukenmes in het rond. Ook de verwondingen van de vader zouden volgens de dokter duidelijk snijwonden en geen schaafwonden zijn. Toch zegt ook de vader, die meekwam naar de rechtbank, dat hij niet aangevallen werd door zijn zoon. Al was dit volgens de procureur duidelijk om zijn zoon te beschermen. Ook de rechter acht de veertiger schuldig aan het bewust toebrengen van snijwonden in de arm. Hij moet hiervoor een werkstraf van 130 uur uitvoeren. Doet hij dit niet, dan gaat hij voor tien maanden de cel in.