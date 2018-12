Maasmechelaar krijgt vrijspraak voor slagen aan echtgenote… die ook zijn nicht is

Maasmechelen - Een 38-jarige man uit Maasmechelen kreeg de vrijspraak voor het bedreigen van zijn vrouw met twee messen en het toebrengen van slagen en verwondingen. Het koppel kreeg ruzie omdat de moeders, die overigens zussen zijn, van beide partijen zich te veel moeiden met hun huwelijk. Volgens de man was het echter zijn vrouw die het huis kort en klein sloeg. Ook de rechter twijfelt over de geloofwaardigheid van de verklaringen van de vrouw.

Een zeer rustige en fatsoenlijke man. Zo beschreef de advocaat zijn 38-jarige cliënt uit Maasmechelen tijdens de zitting begin december. De man moest zich begin deze maand voor de correctionele rechtbank in Tongeren verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw op 18 juli 2017. Dat het koppel eigenlijk neef en nicht was, deed niets af aan hun liefde voor elkaar. Ze stapten zelfs voor een tweede keer in het huwelijk nadat hun eerste poging in 2010 mislukte onder druk van hun moeders. Maar ook tijdens het tweede huwelijk ontstonden er barsten door de bemoeienissen van hun (schoon)moeders die overigens zussen zijn.

Weekje logeren

“Onze moeders konden elkaar niet luchten”, aldus de man. Dat bleek een weerslag te hebben op het koppel. “Toen mijn moeder op bezoek kwam en een weekje bleef logeren, kregen mijn vrouw en ik ruzie.” De man moest zijn moeder naar een zus in Brussel brengen om de thuissituatie te kalmeren. “Maar toen ik terug thuiskwam, bleef mijn vrouw op me roepen. Ze smeet heel het meubilair omver. Ik ben dan maar rustig naar mijn werk gegaan.” Daar kreeg hij naar eigen zeggen een telefoontje van de politie. “Ik viel helemaal uit de lucht. Ze zeiden dat ik mijn vrouw, de moeder van mijn kind, had geslagen maar dat is helemaal niet waar.”

Vrijspraak

De vrouw vond dat haar echtgenoot zich anders gedroeg in het bijzijn van zijn moeder. Toen ze hem daarover aansprak, werd hij volgens haar razend. Ze verklaarde dat hij naar de keuken liep, twee messen vastgreep en haar hardhandig met haar keel tegen de muur duwde. Volgens de rechter is er geen bewijs dat de verklaringen van de vrouw bevestigt. “Het is duidelijk dat er zich een incident heeft voorgedaan in de woning”, staat in het vonnis te lezen. “Maar wie hiervoor verantwoordelijk is staat niet vast. Er waren geen getuigen en er is geen bewijs van de verwondingen die men zou verwachten als men bij de keel wordt genomen.” De rechter sprak de man, die altijd volhield dat alles door zijn echtgenote in scène was gezet, vrij.