Samana Zonhoven Centrum viert Kerst

Zonhoven - Woensdag 19 december vierde Samana Zonhoven Centrum samen met 216 mensen Kerstmis in zaal de Kwint.

Na een fijne gebedsviering in het teken van kerstmis met priester Rik en Marcelline, kwam Heidi Moons met haar kinderkoor kerstliederen zingen die de mensen nog goed kenden. Er werd dan ook goed meegezongen. Ondertussen was de kokkin klaar met het menu: tomatensoep met balletjes, kalkoen met appelsiensaus groenten en puree. Dat alles werd opgediend door de kernleden, die in de voormiddag ook al gezorgd hadden dat de tafels en de zaal mooi versierd waren.

Er heerste een echte kerstsfeer. Tussen de gerechten door zorgde Heidi voor optredens. Daarna volgde nog het dessert: tiramisu en koffie. Daarna namen de aanwezigen hun kerstgeschenk in ontvangst en schoven ze aan bij de etalage voor de tombolaprijzen. De gemachtigde opzichters zetten de mensen nog veilig over de drukke Dorpstraat. Nog was het werk voor de kernleden niet af: zij moesten nog de zaal opruimen en de mensen die niet aanwezig waren hun kerstgeschenk aan huis brengen, ongeveer 550 stuks.

Info: Zijn er mensen die willen meehelpen als kernlid? Hartelijk welkom! Inlichtingen bij de secretaris Jules 0474 48 64 31