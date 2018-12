Koning Filip in kerstboodschap: “Ons land gaat door een bewogen periode”

Koninklijke kerstboodschappen zijn doorgaans wollig en houden zich veilig ver van de politiek. Dit jaar niet. Koning Filip heeft het expliciet over de politieke crisis. Hij spreekt over een bewogen periode.

De kerstboodschap is een paar dagen geleden al opgenomen, terwijl de koning in zijn fauteuil in het paleis zit. Op dat moment is de regering Michel al gevallen en houdt de koning consultaties met de partijvoorzitters.

Ongebruikelijk

Die realiteit straalt helemaal door in de kerstboodschap van de koning. Hij spreekt over “ernstige politieke spanningen”. Het is ongebruikelijk dat de koning de politieke actualiteit ter sprake brengt in zijn kerstboodschap. Maar de koning laat die niet zo maar uit de lucht vallen. Hij draagt ze aan via een beschrijving van Kerst op het paleis.

De koninklijke kerstfoto van dit jaar. Foto: koninklijk paleis

Koning Filip zegt dat hij en koningin Mathilde van deze eindejaarsdagen gebruikmaken om veel samen te zijn met kinderen en de familie. Dat zijn belangrijke momenten van rust in de hectiek van het dagelijkse leven. In die rust moeten we tijd maken om met elkaar te praten en te luisteren.

Het is belangrijk dan ook te praten over onze zorgen. Zo zullen de anderen dat ook doen. Dan groeit het inzicht dat we allemaal dezelfde weg aan het gaan zijn en wat we elkaar maar beter kunnen helpen. Alleen zo kunnen we onze problemen overwinning. Kinderen mogen zien dat ouders problemen hebben. Maar ook dat ze die samen overwinnen en dat die overwinning kracht geeft hun verantwoordelijkheden op te nemen.

Burgers zijn terecht bezorgd

“Verantwoordelijkheid opnemen”, dat is het bruggetje waarmee de kerstboodschap bij de politieke actualiteit komt. De koning zegt dat burgers “terecht” hun bezorgdheid over belangrijke thema’s uiten, nu het land onder ernstige politieke spanningen staat. De koning zegt te vertrouwen op de verantwoordelijkheidszin van de beleidsmakers om in het belang van het land en de bevolking te handelen.

Koning Filip sprak in zijn kerstboodschap over de politieke problemen na de val van de regering Michel. Foto: Photo News

Open debatten

Koning Filip geeft zelfs een handleiding hoe dat moet gebeuren: met luisterbereidheid en dialoog. Hij doet een expliciete oproep om in die geest naar de federale, regionale en Europese verkiezingen te gaan. Ja, er mag in aanloop daarnaar worden gedebatteerd. Maar het moeten open en oprechte debatten worden met respect voor elkaar.

Lees hier de integrale speech:

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen. Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

“Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde”, zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.