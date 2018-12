Tongeren - Op zondag 23 december was er een eerste les peuterdans in de basisschool St Lutgart in Tongeren. Kindjes vanaf 18 maanden konden samen met hun ouders/grootouders/meters of peters genieten van muziek en beweging.

De organisatie 'Jij & Ik' staat voor verbinding, quality time en plezier! Bij Jij & Ik vind je (groot)ouder - kind activiteiten. Lessen en workshops die je steeds samen beleeft. In de peuterdansles gaan ze samen op ontdekking in de wereld van dans, ritme en expressie.