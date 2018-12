Maya brengt mooie cadeautjes naar Sint-Vincentius

Berkenbos

Heusden-Zolder - Maya Beerten had een actie van een ander kindje in Pelt gezien in de krant.

Dat meisje had cadeautjes verzameld voor het goede doel en nu wou Maya hetzelfde doen. Ze heeft briefjes in de klas uitgedeeld en tegen vriendjes gezegd dat ze cadeautjes wil inzamelen voor Sint-Vincentius. Zo gezegd zo gedaan, zopas zijn ze met ongeveer 40 ingepakte cadeaus naar Sint-Vincentius gegaan om ze te overhandigen. Voorzitter Jef Aerts was er zeer blij met deze prachtige actie. De kinderen hebben toen nog een mooie rondleiding gekregen bij Sint-Vincentius en leerden wat deze vereniging allemaal doet voor de minderbedeelde mensen in Heusden-Zolder.