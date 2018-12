De Bevingse toneelvereniging zit opgescheept met een lijk

Bevingen

Sint-Truiden - Een trouwfeest, een overgelukkig koppel, een lijk, de problemen kunnen niet op voor de Bevingse ToneelGroep. Maar tijdens hun voorstelling in de parochiezaal gaan ze die wel oplossen.

Het moet je maar overkomen. Een geslaagd huwelijksfeest en je kan niet wachten om je eerste huwelijksnacht te beleven in je nieuwe stulpje. En daar doe je de ontdekking van je leven: er liggen varkens in je bed. Je zou je voor minder de pleuris schrikken. Maar als klap op de vuurpijl zitten ze ook nog opgescheept met een lijk. Hoe moet Mark dat probleem oplossen en vooral, hoe gaat zijn kersvers bruidje hierop reageren? Nog meer ellende: de familie komt ook langs. Zorgen te over voor de bruidegom. Maar moeilijke oplossingen zijn ook oplossingen.

Wil je weten hoe het afloopt? Iedereen is van harte welkom om de restjes van het feest mee te komen verorberen in de Parochiezaal van Bevingen, Naamsesteenweg 292 in Sint-Truiden op 18, 19, 25, 26 januari en 1 en 2 februari om 20 uur en op 20 en 27 januari om 14.30 uur. Kaarten kosten 8 euro, bestellen op btg@telenet.be, 0494/194455 of www.toneelbevingen.be.

Gerda Rennen regisseert 'Het wittebroodslijk' van Paul Coppens en Guy Didelez. Danny Van Stappen, Jean Coune, Arno Wijnants, Greta Claes, An Priemen, Christel Vandenborne, Kristien Hayen, Benny Hayen, Rita Vanoirbeek en Steve Elen zullen een oplossing zoeken voor het lijk.