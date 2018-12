Dit merk is het nieuwe favoriete label van de rijken (en Meghan Markle is fan)

De Franse merken Hermès en Louis Vuitton zijn al jaren heel gegeerd bij fashionista’s die er warmpjes in zitten, al kiezen de rijksten tegenwoordig voor een ander luxelabel. Het Parijse modehuis Goyard, niet zo bekend bij het grote publiek, wekt steeds meer de interesse van welvarende wereldsterren.

De naam Goyard mag dan misschien geen belletje doen rinkelen zoals andere luxueuze modehuizen: die onbekendheid is net de grootste troef. Het Parijse accessoiremerk, dat voor de gemiddelde handtas duizend euro rekent, hanteert een persstrategie die focust op het stilhouden van de naam. Dus: geen reclames, geen beroemdheid als uithangbord en al zeker geen online advertenties om nieuwe klanten te lokken. Daarnaast zijn interviews met de ontwerpers en collecties voor de grote massa uiterst schaars.

Geen reclame

Veel rijken houden van deze exclusiviteit. “Luxe is een droom en te veel onthullen van wat er zich achter de schermen afspeelt, zou de magie bederven”, vertelde een afgevaardigde voor het huis van Goyard eerder in een reactie aan lifestylesite Hypebeast. “Wij geloven dat het zachtjes fluisteren in iemands oren niet alleen elegante reclame is, maar ook veel efficiënter is dan een merknaam als het ware uitschreeuwen.”

Chanel en Picasso

Goyard, dat accessoires verkoopt vanaf zo’n 260 euro, valt in de smaak bij Meghan Markle. Ook Hollywoodster Gwyneth Paltrow is fan, net als sterrenchef Alain Ducasse. Die laatste heeft een gepersonaliseerde opbergdoos voor zijn servies. In de muziekscène duikt de naam meer op. Zo hebben rapper Asap Rocky en Kanye West een tas. In het verleden werden ook iconen Coco Chanel, Jacques Cartier, Pablo Picasso en Karl Lagerfeld met een item van het label gesignaleerd.