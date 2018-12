Bruidegom neergestoken door dronken gast op trouwfeest

Wielsbeke - Op een trouwfeest in het West-Vlaamse Wielsbeke is zaterdagavond de bruidegom neergestoken door een dronken gast. Hij was kwaad omdat hij geen alcohol meer kreeg. Het slachtoffer is niet meer in levensgevaar.

Het feest vond plaats in het cultureel centrum in Wielsbeke. Een van de gasten kreeg geen bier meer omdat hij al erg dronken was, en werd daarom zo kwaad dat hij een mes in de hals van de 55-jarige bruidegom stak. Hij had nochtans een trouwcadeau van twintig euro gegeven, zou hij achteraf verklaard hebben aan de politie.

“Het scheelde geen haar of het slachtoffer was overleden”, zo vertelt Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “Het mes werd recht in de hals van de bruidegom geplant.” Het slachtoffer verloor veel bloed maar is niet meer in levensgevaar.

De feiten deden zich buiten voor, waardoor het parket over camerabeelden beschikt waarop de dader duidelijk te zien is. Het gaat om een man van 31 uit Wielsbeke. Hij is voor de onderzoeksrechter verschenen en die heeft besloten dat de man aangehouden blijft. Het parket zal hem vervolgen voor poging doodslag.