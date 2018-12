Negenjarige Louis trekt naar Wachtebeke met cheque van 11.400 euro

Henis

Tongeren - Op donderdag 20 december is Louis samen met familie, vrienden en zijn klasgenootjes naar Wachtebeke vertrokken om zijn opbrengst van 11.400 euro van de verkoop van zijn kaarsenhouders live gaan te melden bij Music For Life. De opbrengst gaat integraal naar Helpende Handen voor Nepal.

Het initiatief is tot stand gekomen in januari. Toen is Louis Boosten (9) uit Henis begonnen met zelf kaarsenhouders te maken voor De Warmste Week. Hij hoopte er 25 te kunnen verkopen, maar dat zijn er ondertussen 1.085 geworden.