Hond is dolgelukkig wanneer hij aankomt bij dierenarts, en wordt prompt ster op het internet

Je ziet het maar zelden: een dier dat door het dolle heen is wanneer het aankomt bij de dierenarts. Toch is dat precies wat het geval was bij deze hond genaamd Endo. De viervoeter was maar al te gelukkig toen zijn baasje hem naar een dierenkliniek bracht in het Amerikaanse Colorado, met vele vreugdesprongen tot gevolg.

Het filmpje werd reeds op 11 december opgenomen in de dierenkliniek, maar ging pas enkele dagen geleden viraal op Facebook. Het baasje bracht een bezoekje om de oren van Endo te laten nakijken. De viervoeter hadden immers in enkele struiken zitten spelen, waardoor er wat vuiligheid in zijn oren was terechtgekomen. Gelukkig verliep de ingreep probleemloos en was de hond snel weer in goede gezondheid.

