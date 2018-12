Dé tip voor wie nog snel een cadeau moet inpakken

De kerstcadeautjes zijn normaal gezien allemaal verzameld, al zijn sommige misschien nog niet ingepakt. Met deze tip doe je het snel, netjes en heb je niet eens zoveel papier nodig.

De Amerikaanse Kallie Branciforte, die een eigen blog ‘But First, Coffee’ heeft, weet dat veel mensen op het laatste moment een cadeautje moeten inpakken. En dan wil het ongelukkige toeval soms dat je onvoldoende papier in huis hebt.

Vorig jaar gaf ze in een YouTube-filmpje een gouden tip die je stress en papier bespaart. Vandaag is de video al meer dan 17 miljoen keer bekeken en uiteraard nog steeds relevant. Zo ga je te werk: neem het cadeau en een vel papier (werk met krantenpapier als je echt niet beters in huis hebt).

Zet het geschenkje in het midden en vouw de hoeken vervolgens diagonaal op de doos en plak vast. Zo ga je diagonaal inpakken in plaats van horizontaal. Vouw dan de zijkanten tegen de doos en maak vast. Op het einde heb je nog een flap over. Als je deze dichtvouwt, krijg je het perfect ingepakte geschenk.

Nog lastminutetips nodig? In het filmpje leert Branciforte je ook een zakje maken van inpakpapier voor cadeaus met vreemde vormen. En wist je dat je met dubbelzijdig plakband cadeaus kan afgeven die ingepakt lijken door een professional?