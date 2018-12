VIDEO. Gehaakte sneeuwvlokjes van Flore (21) brengen 10.864 euro op voor Kom op tegen Kanker

Hasselt -

De 21-jarige Flore Cornelissen uit Rapertingen (Hasselt) kreeg in de zomer van 2017 te horen dat ze acute leukemie had. Omdat ze zich verveelde toen ze in het ziekenhuis lag begon ze sneeuwvlokken te haken om te verkopen voor Kom op tegen Kanker. Het geld wilde ze dit jaar tijdens de Warmste Week gaan afgeven. Maar amper vijf maanden na de diagnose verloor Flore de strijd tegen haar ziekte. Ze had op dat moment 100 sneeuwvlokjes gemaakt. Haar ouders en zus zetten de actie verder en haakten meer dan 1.000 sneeuwvlokjes. Er werd ook een kerstmarkt georganiseerd en op de rouwbrief van Flore stond de boodschap dat mensen een vrije gift voor Kom op tegen Kanker konden doen. De opbrengst, liefst 10.864 euro, gingen mama en papa Ingrid en Stefan maandag afgeven in Wachtebeke.