Roemeense krijgt 15 maanden cel voor diefstal dure juwelen in Maasmechelen

Maasmechelen -

Een 30-jarige Roemeense vrouw kreeg maandag een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 400 euro omdat ze vier dure halssnoeren uit een juwelierszaak in Maasmechelen gestolen had tijdens een bezoekje aan Maasmechelen. Samen met een man (48) en een vrouw (24) uit Duitsland, hield ze er een tussenstop toen ze onderweg waren naar familie en vrienden in Brussel. Ook de andere twee beklaagden moeten voor vijftien maanden de cel in, ook al hielden ze vol dat ze niet op de hoogte waren van het plannetje van hun Roemeense vriendin.