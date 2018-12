Greg Van Avermaet krijgt met Oostenrijker Zoidl meteen vervanger voor de opgestapte Denifl

Met Riccardo Zoidl heeft de WorldTour-formatie CCC Team al een vervanger voor Stefan Denifl beet. Denifl liet omwille van “persoonlijke redenen” zijn contract voor 2019 ontbinden.

De 30-jarige Zoidl, die ploegmaat wordt van onder anderen Greg Van Avermaet en Serge Pauwels, reed de voorbije twee jaar voor de continentale ploeg Team Felbermayr-Simplon Wels. Van 2014 tot en met 2016 droeg hij het shirt van Trek, nu zal hij dus opnieuw voor een WorldTour-team aantreden.

“Dit is één van de beste kerstgeschenken die ik ooit gekregen heb”, stelt de voormalige Oostenrijkse kampioen op de weg en tegen de klok, die in 2013 de ronde van zijn land en dit jaar de Ronde van Tsjechië won. “Deze kans moet ik grijpen. Ik zal proberen te tonen dat ik het verdien in de WorldTour te rijden.”

“We kijken ernaar uit om Riccardo opnieuw op het hoogste niveau aan het werk te zien, we geloven dat we hem kunnen helpen om weer zijn beste niveau te halen”, zegt algemeen manager Jim Ochowicz. “Riccardo’s klimtalent zal een troef zijn voor het team, zeker in de etappekoersen van één week.”