Australiërs vieren Kerstmis met recordtemperaturen tot 47 (!) graden

In ons land is er weliswaar ook geen witte kerst, maar in Australië is het voor de Kerstman pas echt zweten onder die dikke rode jas. Down under is het nu weliswaar hartje zomer, maar ook daar zijn ze de temperaturen die oplopen tot 47 graden helemaal niet gewend.

In het hele land lijken er temperaturen van zo’n 30 graden op komst, maar op veel plaatsen is het nog meer. Er is sprake van een temperatuurverschil van 12 graden met een gemiddelde decembermaand.

Zo zou het in Adelaide, de hoofdstad van Zuid-Australië tot 41 graden kunnen worden. In Fitzroy Crossing, in West-Australië, trekken ze aan de alarmbel: daar voorspellen weermannen zelfs tot 47 graden, wat een record zou zijn.

De hitte brengt ook droogte met zich mee. In staten als West- en Zuid-Australië en Tasmanië, is een verhoogde waakzaamheid voor bosbranden. Kinderen, ouderen en zwangere vrouwen moeten extra voorzichtig zijn bij dit weer.

“In het algemeen kunnen we stellen dat op Kerstmis voor Zuid-Australië temperaturen worden verwacht die 6 tot 12 graden hoger liggen dan de gemiddelde maximumtemperatuur”, aldus Sarah Fitton, een meteoroloog bij de Australische weerdienst. “In Tasmanië en het zuiden van Victoria is het iets frisser, maar nog altijd boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.”