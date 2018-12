“Bijna zeker dat er geen Belgische tsunami-slachtoffers zijn ”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Indonesië contact gehad met twee landgenoten die in de buurt van het rampgebied wonen. “Ze zijn veilig”, tweette buitenlandminister Didier Reynders maandagochtend.

Aanvankelijk zocht Buitenlandse Zaken enkel binnen het getroffen gebied naar mogelijke Belgische slachtoffers, zegt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Matthieu Branders. “Daarna hebben we het zoekgebied uitgebreid en twee landgenoten gecontacteerd die meer in het binnenland wonen”, klinkt het. “Nu zijn we bijna zeker dat er geen Belgen betrokken zijn.”

De balans van de tsunami in de zeestraat van Soenda, tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra, ligt ondertussen al op minstens 281 doden en ruim 1.000 gewonden. Volgens het rampenbestrijdingsagentschap zal de dodentol nog oplopen.