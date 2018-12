Beyoncé deelt schattige foto van haar tweeling

De Amerikaanse superster Beyoncé is zuinig met beelden uit haar privéleven op sociale media, maar afgelopen weekend deelde ze nog eens een kiekje van haar tweeling Sir en Rumi. En hoewel we hun gezichtjes niet kunnen zien, straalt de foto veel schattigheid uit.

Het zijn drukke weken voor Beyoncé. Ze is haar wereldtournee met manlief Jay Z aan het afronden, vloog heen en weer naar India om op te treden op het huwelijk van miljonair Isha Ambani en is te gast is op het ‘Global Citizen Festival: Mandela 100’.

Tussen de evenementen is er ook tijd voor wat ontspanning met haar gezin, zo blijkt uit enkele nieuwe foto’s op haar website. Op een beeld zit tweeling Sir en Rumi met hun rug naar de camera op het strand. Ze dragen beiden een wit topje en een luier. Het meisje, rechts, heeft twee hoge staartjes in haar krullende lokken. Op een andere foto houdt Queen B lachend haar jongste dochter in de lucht. Het gezicht van het meisje is ook op dit kiekje niet herkenbaar.

Beelden van de tweeling zijn zeldzaam. Sinds hun geboorte in juni 2017 zijn de kinderen slechts een drietal keer gezien. Beyoncé en Jay Z hebben nog een andere dochter, Blue Ivy. Zij wordt in januari zeven jaar.

Foto: Beyonce.com