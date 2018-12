50én Maaseik viert kerstfeest met het Limburgs Salonorkest

Maaseik - Kasteel Wurfeld gloeide van gezelligheid en de sfeervolle verlichting en versiering maakten dat we vorstelijk onthaald werden in een prachtvolle ambiance.

Een gezellige avond, een smakelijk viergangenmenu, de nodige dranken en de hemelse muziek van het Limburgs Salonorkest maakten dat dit een feest werd dat ons nog lang zal heugen.

Op 13 januari herdenken we onze overleden leden, familie, vrienden en kennissen met een dienst in de Kruisherenkerk van Maaseik. De muzikale familie Awouters uit Maaseik zal deze dienst opluisteren waarna een receptie volgt in de Parochiezaal. Hier ontvangt ieder aanwezig lid ons jaarprogramma waarin een tiental daguitstappen, vele middagactiviteiten en vier vakantiereizen gepland zijn, als ook verschillende informatiemiddagen die, zoals gebleken is, veel interesse hebben. Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.fedos.be/clubs/50enm of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/69.17.15 of 0498/40.95.75 of 0476/31.16.44 of mail 50enm@hotmail.com