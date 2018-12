KVLV Koersel viert kerst

Koersel

Beringen - Afgelopen week was het weer gezelligheid troef op het jaarlijks kerstfeest van KVLV Koersel.

Door de talrijke opkomst van maar liefst 98 leden was het opzet zeker geslaagd. Ze slaagde er weer in om mensen samen te brengen en even stil te staan tijdens de advent met een mooie bezinning. Na een smakelijk etentje liet Chantal Curinckx de lachspieren van de dames ook werken. Tot slot kregen alle leden een doe-opdracht mee naar huis, namelijk een pot met ingrediënten waar ze zelf koekjes mee konden bakken. Dit was gemaakt door ‘t Weyerke, waardoor ze ook deze mensen weer blij gemaakt hadden. Bedankt aan iedereen om deze activiteit weer te doen slagen.