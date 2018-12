Meer dan 2000 euro voor 'Schoolzonderpesten'

Eversel

Heusden-Zolder - Jaarlijks organiseert de oudervereniging samen met het team van de VBS De Springplank Eversel acties voor het goede doel. In november werd al 1600 euro ingezameld met een sponsorherfstwandeling en vorige week werd via Music For Life meer dan 2000 euro ingezameld voor de vzw 'schoolzonderpesten'

Grote belangstelling afgelopen vrijdag op de speelplaats van De Springplank Evesel, want iedereen wilde weten wat de acties voor Music For Life hadden opgebracht. Die acties startten op 15 december met een winterwandeling, nadien werden een week lang wafels, mandarijntjes en chocomelk verkocht tijdens de speeltijd. Tenslotte verkochten de leerlingen wenskerstballen met een wens van ieder kind. Die ballen hangen nu in de kerstbomen in de Eversele huizen. Heel het schooljaar wordt in De Springplank gewerkt rond vriendschap, verdraagzaamheid en respectvol omgaan met elkaar. En dus werd de opbrengst, 2118,93 euro, overhandigd aan de vzw schoolzonderpesten. En dan te bedenken dat vorige maand ook al 1600 euro werd bijeengebracht voor de Rodeneuzenactie.

Heel veel dank aan iedereen die deze acties steunde, vredevolle kerstdagen en een positief 2019.