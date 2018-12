Magisch mooi kerstconcert in Limburghal

Centrum

Genk - Zondag 23 december hadden wij afspraak in de Limburghal te Genk voor niet zomaar een kerstconcert.

De kleine gezellige setting en het mooie decor, brachten ons meteen in de warme gezellige kerstsfeer. Nádine, de Zuid-Afrikaanse winnares van Eurosong 2010, bracht meteen de sfeer in de zaal. Een duet met Garry Hagger was de intro langs chansons met een kerstgevoel, met standing. Internationale covers die met gratie gebracht worden in het Nederlands. "Amazing Grace" vertalen met de hulp van songwriter Bart Herman maakte het nummer "Nooit Echt Alleen" meer dan een cover. Het is een waardig eerbetoon aan muziek. De laatste om het rijtje af te sluiten was Frans Bauer. En wie wachtte op een avondje schlagermuziek was eraan voor de moeite. Het werd een concert met een boodschap, eentje van warmte en naastenliefde met ruimte voor interacties van het publiek, die hem overlaadde met Belgische pralines. Zoetekauw Frans zei geen nee, maar zijn muziek ging er ook in als zoete koek. Meezingers, ambiance en vooral een dik kerstgevoel. Magisch mooi.