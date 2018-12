Marjolein spreekt na maandenlange stilte voor het eerst over haar bewogen avontuur in ‘Blind Getrouwd’

Na maanden stilte spreekt Marjolein Faes (37) uit ‘Blind Getrouwd’ voor het eerst. Zij was dit jaar een opmerkelijke deelneemster aan een woelig huwelijk in ‘Blind Getrouwd’. Wat begon als een enthousiast sprookjeshuwelijk eindigde in ijskoude ontgoocheling. Door haar plotse draai van 180 graden kwam Marjolein in een storm van verontwaardigde reacties op sociale media terecht. Aan Dag Allemaal vertelt ze hoe ze de impact van de uitzendingen zwaar onderschat heeft.