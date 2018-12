Bevel om VS-troepen terug te trekken uit Syrië is al ondertekend

Het bevel om de VS-troepenmacht terug te trekken uit Syrië is volgens nieuwszender CNN al ondertekend. Dat meldt de zender zondagavond op basis van bronnen in het Pentagon.

Volgens de zender ondertekende aftredend minister van Defensie James Mattis het document. Wanneer de ruim tweeduizend Amerikaanse soldaten zullen teruggetrokken worden uit Syrië is niet bekendgemaakt.

Mattis stapte uit protest op omdat VS-president Donald Trump besliste om de troepen uit Syrië terug te trekken. Trump had dat vorige week aangekondigd. Volgens Trump is terreurgroep ISIS verslagen. De beslissing stuit in eigen land maar ook internationaal op onbegrip.