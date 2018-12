VIDEO. Veel schade bij plofkraak in Roermond

Bij een plofkraak in het Nederlands-Limburgse Roermond is in de nacht van zondag op maandag veel schade aangericht.

De plofkraak vond even voor één uur plaats bij de bankautomaat van de Regiobank aan de Hoekstraat in de wijk Maasniel. De harde knal was op grote afstand te horen. Buurtbewoners schrokken er wakker van, zo schrijft De Limburger.

De schade aan het bankgebouw en de aangrenzende panden is aanzienlijk. Als gevolg van de explosie zijn ramen van gebouwen in de directe omgeving gesneuveld.

Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor. Het is nog niet duidelijk of er bij de kraak geld is buitgemaakt.