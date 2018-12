Elise Mertens begint seizoen met zege: ze verslaat Eugenie Bouchard in finale en wint Hawaï Open

Elise Mertens (WTA-12) is haar seizoen begonnen met een zege in het Hawaï Open. In de finale van het Amerikaanse exhibitietoernooi won ze zondag van de Canadese Eugenie Bouchard, voormalig nummer vijf van de wereld, maar nu naar de 87e plaats op de WTA-ranking gezakt. Na 1 uur en 35 minuten trok de 23-jarige Limburgse in een super tiebreak aan het langste eind. Het werd 2-6, 7-5 en 12-10.

Voor Mertens gaat het seizoen 2019 echt van start met het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (31 december-6 januari/1 miljoen dollar). De week nadien speelt ze in Sydney (823.000 dollar). Het WTA-toernooi van Hobart (250.000 dollar), waarvan ze de jongste twee edities won, laat ze deze keer links liggen. Op 14 januari start in Melbourne het Australian Open. Vorig jaar bereikte Mertens de halve finales van het eerste Grand Slam van het seizoen.