NEERPELTHet huwelijk tussen Raf Simons en Calvin Klein is niet meer. Zaterdagochtend raakte bekend dat de Neerpeltse topontwerper het Amerikaanse jeansmerk verlaat. Een scheiding “in goede verstandhouding”, klinkt het officieel. Wie het huwelijk opblies en of de Neerpeltenaar al een nieuwe job heeft, is niet bekend. Simons zou zijn afgerekend op de tegenvallende verkoopcijfers.