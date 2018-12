Er werd alleen maar hoogtij voorspeld

jakartaIndonesië is opnieuw getroffen door een verwoestende tsunami. Stranden van de eilanden Sumatra en Java werden overspoeld door metershoge golven na een grote uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In het toeristenoord Tanjung Lesung werd een boysband van het podium gespoeld. De voorlopige balans staat op 222 doden. Net als bij de tsunami van nog geen drie maanden geleden was er nu ook niet gewaarschuwd.