Schitterend rapport en toch mag Maxime niet in tso blijven

Sint-Truiden/HasseltOndanks een schitterend rapport belooft het geen zorgeloze kerstvakantie te worden voor Maxime Bottin (17) uit Sint-Truiden. De leerling van het vijfde jaar tso in KTA1 in Hasselt kreeg immers te horen dat hij helemaal niet in die richting mag zitten. Hij voldoet immers niet aan de toelatingsvoorwaarden, maar dat werd bij de inschrijving in september over het hoofd gezien. Nu, vier maanden later, ontdekt de controledienst van het ministerie van Onderwijs de fout.