Antwerpse sp.a diep verdeeld

AntwerpenDe Antwerpse sp.a heeft afgelopen weekend het licht op groen gezet voor het bestuursakkoord met de N-VA van burgemeester Bart De Wever. Aan die beslissing ging wel een urenlange vergadering vooraf, omdat de partij diep verdeeld is over de coalitie met N-VA. Uiteindelijk stemde een derde van de leden tegen het bestuursakkoord. Door die interne twisten, is sp.a er voorlopig nog niet in geslaagd een derde schepen te vinden, naast Jinnih Beels en Tom Meeuws.