HASSELTKerstmis. In Australië één groot festijn aan het strand bij de barbecue met vrienden en familie. In Bulgarije toch ook nog die religieuze hoogdag waarin ze na de nachtmis biddend rond de kerk trekken om de geboorte van Christus te vieren. In Alaska vooral dat familiefeest, zij het met een commerciële strik errond en met pakken sneeuw voor de deur. In China een avondje om uit te gaan eten met vrienden. In Brazilië een sober-evangelistisch feest zonder de katholieke gezelligheid van weleer. In Oeganda hét familiefeest van het jaar waar eenieder deelt. Ook voor wie geen eten heeft. In boeddhistisch Cambodja begrijpen ze het gedoe van Kerstmis dan weer niet helemaal, al ervaren de Cambodjanen kerst wel als iets vriendelijk. “Zeker niet zo verschrikkelijk als ze Halloween ervaren.” Zo divers kijkt de wereld aan tegen Kerstmis. Maar of het nu dertig graden is of vriest, op heel veel plekken op deze aarde wordt dan wel unisono verbroederd en verzusterd rond een tafel. Liefst nog met de familie. Al kan dat niet altijd voor onze Limburgers & Wereldburgers.