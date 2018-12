WAALWIJK25 stuks per seconde werden er op het drukste moment besteld. Zo’n 800.000 cadeautjes per dag vliegen momenteel de deur uit. Het is druk, drukker, drukst bij bol.com. Traditioneel lopen in de dagen voor Kerstmis de meeste bestellingen binnen bij de van oorsprong Nederlandse webwinkel. Dat is dit jaar niet anders. “Met een groei van 43 procent was het nog een pak drukker dan vorig jaar”, vertelt Sacha Buyck, Manager België van bol.com. Wij bestelden nog een last minute kerstcadeautje en gingen ons pakje volgen in het nieuwe distributiecentrum van bol.com in het Nederlandse Waalwijk.