Een nieuwe bewoner, de bever, is in de omgeving van de Commanderij van Gruitrode opgedoken. De bever voelt er zich er al goed thuis en werd gespot in het stroomgebied van de Itterbeek. “Het is mooi om te zien dat de bever zijn weg heeft gevonden naar onze toekomstige toegangspoort van de Duinengordel, de Commanderij van Gruitrode”, zegt schepen van Milieu Marco Goossens.