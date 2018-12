Hasselt - In een huis op de Maastrichtersteenweg in Hasselt, vlakbij het KBC-filiaal, brak zondagavond een keukenbrand uit.

Het vuur ontstond aan het fornuis en sloeg over op de dampkap. De brandschade bleef tot de keuken beperkt. Dankzij het snelle optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden, al verspreidde de rook zich wel over het hele huis. De brandweer voerde metingen uit om te bepalen of het huis nog bewoonbaar is. De bewoners, een groot gezin, bleven ongedeerd.