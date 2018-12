Kristine vond dankzij onze krant de familie van haar donor: “Ik kreeg plots een berichtje dat ik de darm van haar zoon had”

Heusden-Zolder -

Eind 2017 onderging Kristine Lemmens uit Heusden-Zolder een transplantatie van haar dunne darm waardoor ze na meer dan tien jaar sondevoeding eindelijk opnieuw normaal kon eten. Ze stortte zich op hespenrolletjes met witloof en steak met frietjes, maar een jaar later blijft van die euforie nog weinig over. “Mijn hersenen begrijpen niet dat ik mezelf drie keer per dag moet voeden. Dat is echt bizar.” Toch kijkt ze positief terug op 2018, want ze heeft dankzij onze krant de familie van haar donor ontmoet.