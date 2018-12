Vader en zonen openen compleet winkelcentrum in één pand: “24 uur op 24 open voor speelgoed, eten of elektronica”

Genk -

Alles wat een winkelcentrum is - van restaurant, café tot elektronicazaak en speelgoedwinkel - is door de familie Kaya uit de grond gestampt in één winkel in Genk. Aan de Hoevenzavellaan zijn ze met Eko gestart, waar klanten dag en nacht terechtkunnen voor zowat al hun behoeften. “Of mensen in het holst van de nacht nood hebben aan speelgoed of elektronica? Meer dan je zou denken”, zegt vader Ilhan Kaya.