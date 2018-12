Wolfsburg wint op het nippertje bij Augsburg

Wolfsburg heeft zondag op de zeventiende speeldag van de Duitse Bundesliga met 2-3 van Augsburg gewonnen. Koen Casteels stond onder de lat bij de bezoekers.

Josuha Guilavogui (33.) bracht Wolfsburg op voorsprong, de Braziliaan William (41.) breidde nog voor de pauze uit tot 0-2. In de tweede helft moest Casteels zich twee keer omdraaien. Zowel bij de treffer van Rani Khedira (49.) als bij die van Sergio Cordova (59.) viel hem echter weinig te verwijten. Lang leek een gelijkspel in de maak, maar Yannick Gerhardt (89.) zorgde helemaal in het slot voor de beslissing. Wolfsburg rukt door de overwinning op naar de vijfde plaats, Augsburg is vijftiende.

In de Duitse tweede klasse leed leider Hamburg een zeldzame nederlaag. Met Orel Mangala de hele wedstrijd in de ploeg, gingen de Hamburgers met 3-1 onderuit bij Holstein Kiel.