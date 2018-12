Italiaan Eros Capecchi rijdt ook volgend seizoen voor Quick-Step

Brussel - Eros Capechhi rijdt ook volgend seizoen voor de Belgische ploeg Quick-Step Floors, in 2019 Deceuninck-Quick-Step. De 32-jarige Italiaanse klimmer verlengde zijn contract voor een seizoen, zo maakte het WorldTour-team zondag bekend.

Begin 2017 bereikte Capecchi, op dat moment een renner van Astana, een akkoord met ploegmanager Patrick Lefevere. De Italiaanse klimmer beleefde weinig successen in zijn twee seizoenen voor Quick-Step Floors. Zijn beste resultaat was een tiende plaats in de eerste etappe van de Ronde van Romandië. Het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière beleefde Capecchi in de Giro van 2011, wanneer hij de achttiende rit won voor Marco Pinotti en Kevin Seeldraeyers. Op zijn teller staan 16 grote rondes.

“Er is heel wat speculatie geweest omtrent mijn toekomst. Het heeft ook even geduurd voor de knoop is doorgehakt, maar ik ben heel blij dat ik mijn verlengd verblijf kan aankondigen”, schrijft Capecchi op de website van Deceuninck-Quick-Step. Het team zal volgend seizoen uit 25 renners bestaan.

“Mijn periode bij deze ploeg was heel speciaal. Het recordaantal zeges van 2018 zal ik nooit vergeten. Deze ploeg is een grote en mooie familie, waarin de winnaarsmentaliteit en de sfeer niet alleen de renners toebehoort, maar ook de hele staf”, aldus Capecchi. De Italiaan reed eerder voor Liquigas (2005-2007), Scott American Beef (2008), Fuji-Servetto (2009), Footon-Servetto (2010), Liquigas-Cannondale (2011-2012), Movistar (2013-2015) en Astana (2016).