Open oorlog tussen De Block en De Wever: “Gaan lopen is gemakkelijk, uw werk doen moeilijker”

Het zit er bovenhands op tussen N-VA-voorzitter Bart De Werver en Minister van Migratie Maggie De Block (Open VLD). De Wever had vanmorgen felle kritiek op het bijgestuurde beleid van De Block, maar die dient hem nu van antwoord: “Gaan lopen is gemakkelijk, verschrikkelijk wat hij allemaal uit zijn duim zuigt”, klinkt het bij VTM.

Lees ook. Bart De Wever haalt uit naar Maggie De Block: “Nu gaan we naar 200 asielaanvragen per dag”

De verzoenende burgemeester die vrijdag de verbinding predikte is vandaag opnieuw de snoeiharde voorzitter die zijn coalitiepartner aanvalt. Eén van de eerste maatregelen die De Block nam was het afschaffen van het quotum van 50 asielaanvragen per dag. “Nu gaan we richting 200 aanvragen per dag”, zei De Wever zondag. “En dat zijn geen oorlogsvluchtelingen, dit is pure mensensmokkel.”

De Block pikt dit kritiek niet, sterker nog: “Dit is laag bij de grond van De Wever, ik vind het verschrikkelijk wat hij uit zijn duim zuigt”, zegt De Block aan VTM. “Het arrest van de Raad van State is duidelijk: het quotum van 50 aanvragen per dag was onwettig. Een minister wordt geacht om de rechtstaat te respecteren, en ik denk dat dit voor een partijvoorzitter ook geldt.”

“Meneer De Wever zet mij neer als een karikatuur, alsof mensen niet weten wat voor een beleid ik heb gevoerd”, aldus De Block nog. “Maar het is gemakkelijk om van de zaken en van je verantwoordelijkheid te gaan lopen, maar uw werk doen met respect voor de wet is veel moeilijker.”