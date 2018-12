Hanne Troonbeeckx trok dit weekend samen met haar vriend Steffen naar het romantische Venetië. De Beringse viert er vandaag haar veertigste verjaardag.

‘From Venice with love’, schrijft Troonbeeckx bij een foto van haar en Steffen op Instagram. Het koppel is al enkele maanden samen, maar maakt hun relatie nu pas ‘Instagram official’. Steffen Brans is de 27-jarige CEO van Appwise, een Diepenbeeks bedrijf dat apps ontwikkelt.