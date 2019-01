Zo zijn de nieuwe schoenen van je kids meteen ingelopen

Nieuwe schoenen voor je kids gekocht? Pijnlijke voetjes kunnen roet in het eten gooien tijdens een winterwandeling of schooluitstap. Met deze tips zijn de schoenen van je kids meteen ingelopen!

Hoe dikker de sok, hoe beter!

Kinderschoenen moeten niet alleen tegen een stootje kunnen, ze moeten ook comfortabel zitten. Nieuwe schoenen kunnen in het begin te strak zitten, zeker voor kindervoetjes. De oplossing? Laat je oogappels een paar dikke (wandel)sokken dragen in hun splinternieuwe paar. De schoenen zetten zich sneller uit bij de knelpunten, dus minder kans op pijnlijke voetjes!

Tante Kaat-middel Vaseline

Vaseline is de redder in nood bij pijnlijke, scherpe randjes. Smeer een flinke laag Vaseline op de plekken waar je kids het snelst blaren krijgen: rond de hiel en de tenen. Het goedje zorgt voor een laagje tussen de schoen en de voetjes. Lekker warme sokken en ze zijn klaar voor een fikse wandeling zonder pijnlijke voeten.

Oefening baart kunst

Maak er een gewoonte van om je kids hun nieuwe schoenen zo veel mogelijk op voorhand (binnenshuis) te laten dragen. Zo kunnen de voetjes al grotendeels wennen aan de schoenen, voelen ze makkelijker of er een inlegzooltje in moet en merken ze zelf dat ze hun gewicht zoveel mogelijk op hun tenen moeten leggen. Nieuwe schoenencollectie scoren in de soldenperiode? Check!