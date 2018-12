Bas (12) bespeelt op één dag alle stationspiano’s van Nederland en heeft daar hartverwarmende reden voor

Het zou een erg lastige klus worden, maar het is de twaalfjarige Bas Schipper gelukt. De tiener uit Veendam heeft op minder dan één dag tijd alle zestien stationspiano’s in Nederland bespeeld. Het geld dat hij met de actie heeft ingezameld, gaat naar het Diabetes Fonds. En daardoor ook naar zijn zusje, die eveneens lijdt aan diabetes.

Dat het een erg lange dag werd voor Bas, hoeft niet te verbazen. Samen met zijn vader spendeerde hij zaterdag meer dan vijftien uur op de trein om in zestien stations een nummer te spelen op de piano. Om zes uur ’s ochtends begon zijn reis in Maastricht, om pas om tien na één ’s nachts af te sluiten in Veendam. De actie was daarmee ook meteen goed voor een record: nooit eerder had iemand zo snel alle stationspiano’s bespeeld.

Het prachtige initiatief is ook op het internet al snel onder de aandacht van vele mensen gekomen. Via de website Diabeatit kunnen mensen doneren voor zijn goede doel. De website bevat ook meer info over het motief van Bas om zich achter het goede doel te zetten. “Mijn zusje Laura heeft diabetes type 1, en ik hoop dat ik via deze actie haar en alle andere mensen met diabetes misschien wel kan genezen”, klinkt het. Het is een enorm succes: er werd al meer dan 50.000 euro ingezameld, en dat cijfer blijft maar oplopen.